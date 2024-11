Lanazione.it - Non solo stelle: 4 locali sfoggiano la chiocciola

Il coniglio lo vanno a prendere vicino Cuneo, il maialino a Montemurlo, la bottarga a Orbetello. E così ogni lunedì quando sono chiusi si mettono sulle strade a rafforzare gli ingredienti. È la storia di Alvaro Chiappini e di Marilena Giacalone, marito e moglie gestori del "Cappello di paglia" ad Anghiari, ma insieme dei tantiche incarnano lo spirito slow food. E ne conquistano le Chiocciole. Chiocciole, il corrispettivo delledella Michelin. Ma su un terreno che prova a coniugare la buona tavola con la sostenibilità. Come la Michelin è in queste settimane che tira le reti e nonper la bottarga. Premi, riconoscimenti, la mappa del gusto. Sono 1917 ia livello nazionale segnalati tra osterie, agriturismi e ristoranti scelti per la cucina territoriale, la rigorosa selezione degli ingredienti e l’atmosfera genuina.