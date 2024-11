Spazionapoli.it - Nazionali, in campo sia Kvara che Lobotka: risultati e minuti giocati

Questa sera sono scesi in, tra i calciatori della SSC Napoli impegnati in Nazionale, sia Khvichatskhelia che Stanislav, rispettivamente con Georgia e Slovacchia: ecco com’è andata.La sosta delle, a breve, vedrà il suo termine: il Napoli, a Castel Volturno, ha già messo nel mirino la sfida di campionato contro la Roma (fischio d’inizio in programma alle ore 18:00 di domenica, allo stadio Diego Armando Maradona). Antonio Conte, quest’oggi, ha avuto modo di saperne di più sulle condizioni di Scott McTominay e di Romelu Lukaku, entrambi rientrati non al meglio dagli impegni con le rispettive(qui per le ultime novità).Questa sera, invece, sono tornati inKhvichatskhelia e Stanislav, rispettivamente con Georgia e Slovacchia. In particolare, l’osservato speciale era il centrocampista ex Celta Vigo, che nella precedente sosta per gli impegni interaveva rimediato un problema muscolare di non poco conto.