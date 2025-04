Ascolti tv del 10 aprile Che Dio ci aiuti 8 contro Checco Zalone

aprile Canale 5 ha trasmesso lo show di Checco Zalone, Amore più Iva, Che Dio ci aiuti 8, in onda su Rai 1, non vuole perdere il primato di trasmissione più vista della serata.Nella puntata del 10 aprile di Che Dio ci aiuti 8, mentre Azzurra (Francesca Chillemi) e Lorenzo si occupano di un presunto caso di violenza domestica, la nostra suora scopre finalmente l'identità di Dario, ma quello che scoprirà sarà molto più amaro di quello che si aspettava. Nel frattempo, Cristina tiene le distanze da Pietro che, forse, comincia a guardarla con occhi diversi. Intanto la sfida è lanciata contro Checco Zalone.Rai 3 ha ospitato l'ultimo appuntamento di stagione con Splendida Cornice. Geppi Cucciari ha invitato Mahmood, Cristina Donadio, Filippo Nigro, la giornalista Giovanna Botteri, Pino Strabioli, l'agente immobiliare Gianluca Torre e Chiara Galiazzo.

