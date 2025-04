Cinemaserietv.it - Oscar, in arrivo un premio per gli stunt: “Parte integrante della storia del cinema”

Dopo anni di richieste rimaste inascoltate, finalmente l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha deciso: a partire dalla centesima edizione degli, che si terrà nel 2028 per premiare i film usciti nel 2027, verrà assegnato uncompetitivo per il “Design degli”. Si tratta di un riconoscimento storico per tutti i professionisti delle acrobazietografiche, da sempre fondamentali per il successo di molti generi — dall’azione alla commedia, dal dramma ai blockbuster.Il, annunciato dal Consiglio dei Governatori dell’Academy, rappresenta un traguardo epocale per una categoria di artisti spesso rimasti nell’ombra. “Fin dai primi giorni del, il lavoro acrobatico ha avuto un ruolo centrale nella narrazione visiva. È un’arte fatta di tecnica, creatività e coraggio.