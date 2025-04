Omicidio Marco Magagna di Arese in attesa del Tribunale del riesame la compagna resta ai domiciliari

Omicidio di Marco Magagna: la compagna resta ai domiciliari, ancora nessun pronunciamento del giudice del riesame sulla richiesta Procura di riportarla in carcere. Silvia Boggio ha confessato il delitto: per la famiglia e gli amici di Marco Magagna, 38 anni, il tempo sembra essersi fermato la notte dell’Epifania, quando la sua vita è stata spezzata . Ilnotiziario.net - Omicidio Marco Magagna di Arese, in attesa del Tribunale del riesame, la compagna resta ai domiciliari Leggi su Ilnotiziario.net di: laai, ancora nessun pronunciamento del giudice delsulla richiesta Procura di riportarla in carcere. Silvia Boggio ha confessato il delitto: per la famiglia e gli amici di, 38 anni, il tempo sembra essersi fermato la notte dell’Epifania, quando la sua vita è stata spezzata .

