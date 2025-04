Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-04-2025 ore 09:10

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della Regione Lazio apriamo con gli aggiornamenti sulla cassa e rimosso il precedente incidenti al momento del cuore sono in smaltimento tra Formello e Santa Cornelia in direzione Roma via la stessa direzione anche le code Ma qui per traffico sulla Cassia tra la sosta e la Mati possiamo sul Raccordo Anulare della capitale in carreggiata interna code a tratti tra che servisse Salaria è più avanti code tra la diramazione Roma sud e Appia in esterna si rallenta tra Montespaccato e Casal Lumbroso tra svincolo per La Roma Fiumicino e Colombo qui anche a causa di un incidente che è più avanti tra e Casilina il quadrante sud della capitale code per traffico su via Appia dall'aeroporto di Fiumicino allo svincolo per il in direzione di quest'ultimo mentre per lavori si sono formati i file su via Laurentina tra Castel di Leva è via di Trigoria In entrambe le direzioni sulla statale Pontina risolto il precedente incidente in direzione Roma altezza Pomezia Ora la circolazione è tornata regolare mentre per un nuovo incidente nella stessa direzione si sta in coda tra via dei rutuli e via Laurentina in direzione opposta file altezza Castel Romano ma per traffico chiudiamo con uno sguardo le autostrade in ingresso a Roma sul tratto Urbano della A24 coda tratti da Tor Cervara Portonaccio stessa situazione anche sulla Roma Fiumicino danza del Tevere al ponte della Magliana Matteo Rossi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio