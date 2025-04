Conmebol propone Coppa del Mondo a 64 squadre dal torneo 2030

Conmebol, ha proposto ufficialmente che la Coppa del Mondo FIFA del 2030 si espanda per includere 64 squadre nazionali anziché le 48 attualmente approvate.La proposta è stata presentata giovedì all’80 ° Congresso ordinario di Conmebol e mira a rendere il centenario del torneo un’edizione speciale.La FIFA, che governa il calcio internazionale, è già stata resa consapevole del suggerimento quando un delegato uruguaiano lo ha sollevato in una riunione del Consiglio FIFA virtuale a marzo.“Siamo convinti che la celebrazione del Centenario sarà unica perché 100 anni vengono celebrati una sola volta”, ha detto Dominguez al Congresso.“Ecco perché proponiamo, per la prima volta, di tenere questo anniversario con 64 squadre, in tre continenti contemporaneamente. Leggi su Justcalcio.com 2025-04-11 09:02:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals:Alejandro Dominguez, presidente del corpo di governo del calcio del Sud America, ha proposto ufficialmente che ladelFIFA delsi espanda per includere 64nazionali anziché le 48 attualmente approvate.La proposta è stata presentata giovedì all’80 ° Congresso ordinario die mira a rendere il centenario delun’edizione speciale.La FIFA, che governa il calcio internazionale, è già stata resa consapevole del suggerimento quando un delegato uruguaiano lo ha sollevato in una riunione del Consiglio FIFA virtuale a marzo.“Siamo convinti che la celebrazione del Centenario sarà unica perché 100 anni vengono celebrati una sola volta”, ha detto Dominguez al Congresso.“Ecco perché proponiamo, per la prima volta, di tenere questo anniversario con 64, in tre continenti contemporaneamente.

La Conmebol rilancia: Mondiale a 64 squadre solo nel 2030. Ufficiale: la Conmebol ha richiesto i Mondiali 2030 a 64 squadre. Live Uruguay - Argentina - Qualificazioni mondiali America del Sud: Punteggi & Highlights Calcio - 22/03/2025. Pacifici: "EURO 2024 e la CONMEBOL Coppa America hanno confermato la qualità del movimento arbitrale italiano". Brasile-Uruguay: dove vedere le Qualificazioni Mondiali CONMEBOL in diretta tv. La federazione calcistica di Israele firma un accordo con il CONMEBOL per partecipare alla Copa America. Ne parlano su altre fonti

La Conmebol rilancia: Mondiale a 64 squadre solo nel 2030 - Il presidente della Federcalcio sudamericana Alejandro Dominguez ha proposto l’allargamento della Coppa del Mondo nell’edizione del centenario. (calcioefinanza.it)

Ennesima Coppa del Mondo per Origone e Greggio - Il valdostano Simone Origone e la piemontese Valentina Greggio vincono anche la seconda delle tre gare in programma nella tappa conclusiva di Coppa del Mondo di sci di velocità a Vars (Francia ... (msn.com)

Coppa del Mondo, Raffaeli va in finale con il cerchio - SOFIA Oggi la finale al cerchio: stamani i riflettori alla prima tappa di Coppa del Mondo che si concluderà a Sofia, in Bulgaria, sono tutti per la chiaravallese Sofia Raffaeli. Per il capitano della ... (corriereadriatico.it)