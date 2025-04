New York elicottero si spezza in volo e cade nell' Hudson | chi sono le 6 vittime

volo della durata di 18 minuti e poi la fatale caduta nel fiume Hudson con la conseguente morte delle sei persone a bordo. È questa la tragedia aerea che, nelle ultime ore, ha scosso New York. Il velivolo, ha riferito il sindaco della città Eric Adams, era partito ieri pomeriggio da un eliporto del centro di Manhattan ed è finito nel corso d'acqua poco dopo. Un testimone ha affermato di aver visto il mezzo spezzarsi durante il tragitto, con la coda e l'elica che si staccavano. nell'incidente è morta la famiglia di Agustin Escobar, un dirigente della Siemens. I corpi delle vittime, compresi quelli dei tre bambini, sono stati recuperati ed estratti dall'acqua. Oltre a Escobar, hanno perso la vita la moglie Mercè Camprubí Montal, global manager di una società di tecnologia energetica, i loro tre figli, e il pilota.

