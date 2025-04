Dazii mercati europei aprono in rialzo

rialzo, dopo la performance brillante della vigilia e quella contrastata dei mercati asiatici. Avvio positivo a Francoforte (+1,09%), Parigi (+0,92%) e Londra (+0,73%). In deciso rialzo l'apertura a Milano, +1,02%, poi il vantaggio si riduce. Sotto i riflettori le mosse di Trump sui dazi e l'impatto sull'andamento della crescita economica. Attesi il discorso di Lagarde (BCE) all'Eurogruppo e il rating S&P sull'Italia. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 9.28 Le Borse europee avviano una nuova seduta in, dopo la performance brillante della vigilia e quella contrastata deiasiatici. Avvio positivo a Francoforte (+1,09%), Parigi (+0,92%) e Londra (+0,73%). In decisol'apertura a Milano, +1,02%, poi il vantaggio si riduce. Sotto i riflettori le mosse di Trump sui dazi e l'impatto sull'andamento della crescita economica. Attesi il discorso di Lagarde (BCE) all'Eurogruppo e il rating S&P sull'Italia.

I mercati europei e asiatici aprono in rialzo dopo il tracollo causato dai dazi di Trump. Dazi USA. I mercati europei aprono in rialzo dopo il lunedì nero. Usa iniziano ad assomigliare a mercato emergente dopo shock dazi - Ceo Euronext. Dazi Usa, Borse europee aprono in rialzo. Mercati europei in rosso per dazi di Trump.

