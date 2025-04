Ilfoglio.it - Etgar Keret, inventore di mondi che nemmeno immaginavamo, in salsa pop

Morte, disperazione e paradosso, ma ridendosela.in sintesi. “Quando metto le scene nero su bianco”, ha dichiarato in un’intervista del 2010, “sono felice perché posso evitare la rogna di viverle”. O la rogna di morirne. Bene, perché anche la sua nuova raccolta di racconti brevi, Correzione automatica (Feltrinelli, 152 pp., 15,20 euro), attraversa con piglio questa lieta dissacrazione della vita e della morte – e la copertina, in questo senso, ce la racconta giusta, infatti raffigura un pappagallino posato su una bomba a mano, con la spoletta nel becco. “In tutte le tue storie i papà sono o stupidi o morti”, ha commentato un giorno il padre dell’autore all’autore medesimo. E sua moglie (Shira Geffen, attrice, sceneggiatrice, regista) un giorno ha osservato, guardandolo di sguincio: “Nei racconti ti occupi sempre di tradimenti e divorzi, come mai?”.