Fase finale per il titolo regionale Allievi e Under 15 | le squadre qualificate e il calendario

Fase finale per l'aggiudicazione del titolo regionale Allievi: si sono qualificati Vigor Senigallia, Tolentino e Atletico Ascoli. La prima giornata si giocherà alle 16.30 di domenica 27 aprile tra Tolentino-Atletico Ascoli; la seconda ci sarà il 4 maggio tra la Vigor e la perdente del turno precedente. L'11 maggio è in programma l'ultima gara per la categoria Allievi. Previsto lo stesso procedimento per l'aggiudicazione del titolo regionale Under 15: si sono qualificati all'ultima Fase K Sport, Recanatese e Atletico Ascoli. La prima gara è stata fissata per il 27 aprile alle 16.30 tra Recanatese e Atletico Ascoli; il 4 maggio K Sport affronterà la perdente del turno precedente e infine l'11 maggio si giocherà alle 16.30 l'ultimo match del triangolare. Al termine delle tre giornate risulterà vincente la formazione che avrà ottenuto il maggior numero di punti.

