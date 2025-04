Rompipallone.it - Milan, Conceiçao cambia: nuovo modulo per Theo Hernandez

, Sergio: il tecnico aiutae ridisegna la squadra in vista dei prossimi appuntamentiIldeve provare a risalire la china o, quantomeno, a provare a conquistare l’Europa anche se quella meno nobile della Champions, ormai vera e propria utopia. Sarà quindi prioritario provare a vincerle tutte fino a fine stagione, magari vincendo anche la Coppa Italia che significa mettere il secondo trofeo in bacheca.Il momento in casaè delicato, la squadra non sta attraversando un buon momento di forma maè pronto are. Tra i calciatori più in difficoltà in questa stagione c’è; il francese, soprattutto in copertura ha mostrato limiti evidenti in un’annata dove molti gol incassati sono arrivati proprio da azioni nate dalla porzione di campo da difendere.