Napolipiu.com - Repubblica: “Le 7 giornate di Neres. L’erede di Kvaratskhelia guida la volata scudetto”

Leggi su Napolipiu.com

: “Le 7didila”">Nostalgia e ambizione si intrecciano in casa Napoli. Come racconta Marco Azzi suNapoli, il colpo di genio di Khvichacon il PSG in Champions League ha risvegliato un tuffo al cuore nei tifosi azzurri, proprio mentre la squadra di Antonio Conte si prepara a lanciare lo sprint finale per lo. Un rimpianto inevitabile: con Kvara in squadra, forse, le chance di titolo sarebbero state maggiori. Ma ora c’è da pensare solo al presente.La prima delle sette finali è in programma lunedì sera al Maradona contro l’Empoli, in una sfida che coinciderà con il debutto della nuova “Partenope Jersey”, la quarta maglia celebrativa per i 2500 anni dalla nascita di Neapolis. La divisa, svelata ieri sera sui social del club, sarà indossata per la prima volta in campo e vede testimonial d’eccezione come Di Lorenzo, Lukaku e Lobotka.