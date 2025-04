Ultimouomo.com - Dentro la Juventus Next Gen

Dalla nascita dellaGen sono passati sei anni e mezzo, buona parte dei quali vissuti dai bianconeri come prima e unica seconda squadra del calcio italiano. È già passata un'epoca, se pensiamo che allora si chiamava Under 23. La Juve fu l’unica a rispondere subito all’apertura della FIGC per la terza categoria, nell'ormai lontano 2018. Poi, anni più tardi, l'esempio è stato seguito da Atalanta Under 23 e Milan Futuro, rispettivamente nel 2023 e 2024; e a breve si aggiungerà l’Inter, di cui si attende formalmente solo la domanda di iscrizione per la stagione 2025/26. Forse non l’adesione che la federazione si augurava per il primo decennio, o quasi, di apertura alle seconde squadre. In Germania, dove le regole in tal senso sono diverse, oggi se ne contano 19 tra terza e quarta categoria.