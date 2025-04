Autotrasporti a Bergamo autisti irregolari e distacchi illeciti | multe per 21mila euro

Autotrasporti.In tre società conto terzi italiane e tre agenzie di somministrazione albanesi sono state rilevate violazioni in merito a distacchi illeciti transnazionali, assunzioni di cittadini extracomunitari privi di permesso di soggiorno e sorveglienza sanitaria.I controlli sono iniziati dopo la visione di alcuni annunci rinvenuti in rete e da cinque richieste relative ad attestati per conducenti albanesi senza permesso di soggiorno presentate allo sportello da una società italiana: 9 gli autisti di nazionalità albanese che non possedevano la patente di guida necessaria per condurre i mezzi in Italia.Le violazioni hanno comportato la contestazione di 7 illeciti amministrativi per distacchi transnazionali illeciti, 4 notizie di reato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e 4 prescrizioni per sorveglianza sanitaria. Bergamonews.it - Autotrasporti a Bergamo, autisti irregolari e distacchi illeciti: multe per 21mila euro Leggi su Bergamonews.it Un’indagine durata un anno e terminata lo scorso febbraio. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha concluso un’attività investigativa nella Bergamasca: nel mirino il settore degli.In tre società conto terzi italiane e tre agenzie di somministrazione albanesi sono state rilevate violazioni in merito atransnazionali, assunzioni di cittadini extracomunitari privi di permesso di soggiorno e sorveglienza sanitaria.I controlli sono iniziati dopo la visione di alcuni annunci rinvenuti in rete e da cinque richieste relative ad attestati per conducenti albanesi senza permesso di soggiorno presentate allo sportello da una società italiana: 9 glidi nazionalità albanese che non possedevano la patente di guida necessaria per condurre i mezzi in Italia.Le violazioni hanno comportato la contestazione di 7amministrativi pertransnazionali, 4 notizie di reato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e 4 prescrizioni per sorveglianza sanitaria.

