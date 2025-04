Anteprima24.it - Un albero di tiglio alla memoria e all’impegno di Rita Sciscio

Tempo di lettura: < 1 minutoIl consigliere comunale Antonio Aquino, in collaborazione con il gruppo territoriale di Avellino del Movimento 5 Stelle, è lieto di annunciare l’iniziativa “Alberi per il Futuro“, che si terrà sabato 12 aprile alle ore 10.30 presso via Francesco Manfra, località Valle.In questa occasione speciale, sarà piantato undi, simbolo di crescita e di sostenibilità.Quest’anno, l’iniziativa è dedicatadell’architetto, storica attivista del Movimento 5 Stelle di Avellino, che ha dedicato la sua vitapromozione di un ambiente migliore e più sostenibile per tutti.ha ricoperto un ruolo fondamentale come assessore all’urbanistica durante la giunta Ciampi e ha rappresentato con passione il gruppo territoriale, portando avanti ideali di sviluppo urbano responsabile e in armonia con la natura.