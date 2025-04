Anteprima24.it - Esploriamo il nostro potenziale, donne a confronto con “Fidaba”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“insieme ilper affrontare nuove altitudini”Il 12 e 13 aprile 2025, Mirabella Eclano (AV) ospiterà l’evento distrettuale Young FIDAPA BPW Italy “Leading Edge”, promosso dal Distretto Sud Ovest Calabria-Campania, un’occasione formativa e ispirazionale pensata per le giovaniche desiderano potenziare il proprio ruolo nella società, nelle professioni e nella politica.Due giornate intense che vedranno protagoniste le giovani socie e relatrici di rilievo nazionale in unaperto e dinamico sul futuro della leadership femminile, dell’empowerment e delle pari opportunità.12 APRILE – FORMAZIONE E AZIONELa giornata del sabato sarà dedicata alla formazione con workshop esperienziali ad alto impatto. Dopo i saluti istituzionali di Franca Dora Mannarino, Nadia Savino, Annalisa D’Introno e Cettina Corallo, si entrerà nel vivo con il Digital Coach Paolo Franzese, che guiderà le partecipanti nel laboratorio “Voice Mastery” per imparare a comunicare con efficacia e consapevolezza, esplorando l’IKIGAI e le leggi della semplicità.