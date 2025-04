Ravenna la visita di Re Carlo e della Regina Camilla alla Tomba di Dante

visita a Ravenna Re Carlo III e la Regina Camilla hanno reso omaggio a Dante Alighieri, recandosi alla Tomba del Sommo Poeta. I reali d'Inghilterra hanno ascoltato un recital dell'attrice Ermanna Montanari, che ha declamato un passaggio del canto XXXIII del Paradiso della Divina Commedia Tgcom24.mediaset.it - Ravenna, la visita di Re Carlo e della Regina Camilla alla Tomba di Dante Leggi su Tgcom24.mediaset.it Durante la loroReIII e lahanno reso omaggio aAlighieri, recandosidel Sommo Poeta. I reali d'Inghilterra hanno ascoltato un recital dell'attrice Ermanna Montanari, che ha declamato un passaggio del canto XXXIII del ParadisoDivina Commedia

