Quotidiano.net - Philips Airfryer 3000 Serie XL: tecnologia e praticità per una cucina più sana

Leggi su Quotidiano.net

XL su Amazon, il futuro dellae veloce a portata di mano. Compra ora con un clic! Una proposta imperdibile si fa largo su Amazon: laXL, friggitrice ad aria pensata per famiglie numerose, viene offerta a soli 84,99€ invece di 115,75€. Un taglio di prezzo significativo per un elettrodomestico che promette di rivoluzionare la preparazione dei pasti quotidiani.XL, 6.2L (1.2Kg), Friggitrice 14-in-1, 90% Di Grassi In Meno Con LaRapid Air, Digitale, App Per Ricette (HD9270/90) 84.99€ 115.75 27% Vedi l'offerta Grazie allaRapidAir con design a stella marina, questo dispositivo fa circolare l'aria calda in modo da ottenere piatti croccanti fuori e morbidi dentro, riducendo drasticamente la necessità di olio.