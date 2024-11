Anteprima24.it - Movida e droga nel mirino: sequestri e segnalazioni nel Sannio

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiOperazione dei Carabinieri, con l’ausilio di personale dell’11° Reggimento Carabinieri Puglia e delle unità cinofile, per contrastare il fenomeno dello spaccio e dell’uso di sostanze stupefacenti, in particolare nel fine settimana.L’attività, coordinata dal Comando Provinciale Carabinieri di Benevento, ha visto l’intervento sul territorio di numerose pattuglie dell’Arma, sia con colori d’Istituto che con auto civetta, che hanno sorvegliato, in particolare, i territori di competenza delle Stazioni di Benevento, San Giorgio dele Pietrelcina, sia per il contrasto ai reati predatori che allo spaccio di sostanze stupefacenti. L’iniziativa, che ha portato al controllo delle maggiori arterie stradali della provincia e delle zone maggiormente interessate dalla, ha consentito anche il sequestro di cocaina, hashish e marijuana e alla conseguente segnalazione di tre giovani, quali assuntori di sostanze stupefacenti.