Iltempo.it - Mille giorni di guerra in Ucraina. Missili russi su un dormitorio: morti e feriti

Sarebbero più di 906.000 le perdite, tra, registrate tra le fila delle Forze Armate ucraine. È questo il dato riportato dal ministero russo della Difesa e dall'agenzia Tass adall'inizio del conflitto in, innescato dall'invasione russa su vasta scala avviata il 24 febbraio del 2022. Secondo i dati della Tass e del ministero, solo quest'anno le perdite dell'avrebbero superato quelle dei primi due anni di conflitto e il bilancio complessivo - difficile da verificare in modo indipendente - sarebbe di circa 906.500. Né Mosca né Kiev hanno sinora divulgato bollettini precisi sulle rispettive perdite. Neiscorsi il New York Times, citando fonti militari e d'intelligence Usa, ha riferito di 57.000 soldati ucraini uccisi, un dato che sarebbe circa la metà rispetto alle perdite russe.