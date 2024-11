Milioni e milioni di euro Jannik Sinner polverizza un altro record la cifra choc guadagnata nel 2024

Leggi su Caffeinamagazine.it

Domenica il trionfo alle ATP Finals di Torino, tra pochi giorni la caccia al bis in coppa Davis con la prima sfida all'Argentina. Perilè stato l'anno della consacrazione: due slam vinti (Australian Open e US Open), e ancora Master e il prestigioso Six Kings Slam di Riyadh. Tante soddisfazioni per il predestinato e numero 1 del ranking. E anche tanti soldi. Sì perché nessuno ha mai vinto tanti premi in denaro come lui, l'altoatesino si è preso la soddisfazione di battere ildi Nole Djokovic che resisteva dal 2015. E altribatterà. Dopo le finals la leggenda Barazzutti si è espresso in questi termini: "è all'inizio, crescerà ancora". Come? Difficile capirlo.