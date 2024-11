Mi sento male Poi il dramma Alessandro crolla davanti alla compagna e muore | aveva 39 anni

Leggi su Caffeinamagazine.it

Ha fatto in tempo a dire: “Mi”, poi èto a terra. La tragedia si è consumata nella mattina del 18 novembre, nella concessionaria Carraro di Susegana, dopo aver concluso l’incontro con il venditore, l’uomo si è alzato, ha chiesto di vedere ancora una volta il mezzo di cui stava per diventare proprietario e quando è giunto all’altezza della porta dello showroom èto.>> “Un vero incubo”. Paura per Stash, ilmentre passeggiava insieme a un amico: cosa è successoLa macchina dei soccorsi è scattata immediatamente. MaDa Tos, 38– originario di Prata di Pordenone e residente a Rivignano Teor (Udine) non ha più ripreso conoscenza, lasciando tutti sgomenti. Non sono bastati 35’ di rianimazione per salvargli la vita.Malore improvviso,Da Tosa 39Da tempo viveva con lanel comune friulano di Rivignano Teor e recentemente, dopodi lavoro come rappresentante per la Savio macchine tessili,aperto in coppia con la fidanzata un negozio di profumi in corso Garibaldi a Pordenone.