Oasport.it - LIVE Italia-Ucraina 2-1, Amichevole U21 in DIRETTA: Pio Esposito sigla il gol del sorpasso alla fine del primo tempo!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA45? Goooooooooooool, Piosu assist di Miretti da calcio d’angolo,U21 2-1.43? Punizione di Miretti che finisce alta sopra la traversa.41? Miretti cerca un calcio di rigore, l’arbitro decide di continuare nonostante il palese fallo.39? Anticipato Miretti all’esterno dell’area di rigore.37? Fase favorevole all’in difficoltà.35? Destro a giro di Bragaru, salva Turicchia.33? Pressing dell’, prova ad arrivare al gol del vantaggio.31? Giallo per Bertola, fallo da dietro.29? Problema fisico per Pafundi.27? Gol di Kvasnytsya, grave errore in impostazione di Fabbian,U21 1-1.25? Gooooooooooooool, Fabbian su assist di uno strepitoso Palestra,U21 1-0.23? Fallo in attacco di Fedor, riparte l’