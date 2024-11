Ilrestodelcarlino.it - La The Begin fa sognare: "Possiamo fare meglio"

La Theche nessuno si aspettava è andata a vincere 3-1 domenica a Belluno contro una delle favorite per la vittoria finale del campionato, o comunque contro un’avversaria costruita per vincere, con tutte le aspettative del caso, che possono averle giocato un brutto scherzo. A tutto vantaggio di Ferrini e compagni, come sottolinea coach Dore Della Lunga: "La nostra partita non è stata davvero una partita perfetta, anzi. I ragazzi sono stati molto bravi, come nella sfida precedente abbiamo sfruttato l’opportunità che ci è stata data dall’avversario. Belluno ha un roster molto importante, con molta scelta, ha anche un opposto che non è mai entrato in campo, squadra e società già pronte per una categoria superiore, ma in campo questo non riescono a dimostrarlo. La verità è che loro hanno giocato peggio di noi e per questo abbiamo vinto".