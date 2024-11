Ilrestodelcarlino.it - La maxi gara d’appalto. Arquata, bando di 71 milioni

Un passo decisivo per la ricostruzione di, uno dei centri più colpiti dal sisma del 2016. È stata pubblicata lapiù imponente dell’intero cratere, con un investimento di 71di euro per stabilizzare il colle e ricostruire il centro storico del borgo. "È una giornata storica per la comunità die per la ricostruzione del centro Italia - spiega il commissario straordinario Guido Castelli -. Questarappresenta il risultato di un grande lavoro di squadra tra enti pubblici e privati, che hanno collaborato per individuare soluzioni innovative e all’avanguardia". La particolarità del progetto, sviluppato dall’Ufficio Speciale Ricostruzione in collaborazione con la Fondazione Eucentre di Pavia e presentato al ‘World Conference on Earthquake Engineering’ di Milano, risiede nella gestione unitaria degli interventi: ciò che consente non solo di azzerare i rischi sismici per le future strutture edificate, ma anche di ottimizzare l’impiego delle risorse pubbliche.