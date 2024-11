Lettera43.it - Inchiesta ultrà, via ai deferimenti: l’interista Calhanoglu rischia più di tutti

Leggi su Lettera43.it

È Hakanil calciatore are più ditra i tesserati di Inter e Milan i cui nomi sono finiti all’interno del fascicolo dell’Doppia Curva. L’indagine, che ha portato all’arresto di decine di esponenti delle tifoserie delle due squadre milanesi, prosegue e il procuratore Chiné ha acquisito le carte, da cui si arriverà ai. A rivelarlo è stato Tuttosport, che ha spiegato come proprio il centrocampista turco sia quello are di più. Potrebbe scattare una squalifica di due o tre giornate di Serie A, ma anche una pesante ammenda. Non è chiaro quando il procuratore Chiné, però, prenderà la sua decisione.durante l’ultima partita in nazionale con la Turchia (Getty Images).Il turco ha violato il Codice di Giustizia Sportiva, infatti, ha ammesso di aver avuto rapporti con Marco Ferdico, uno dei capi della Curva Nord dell’Inter, arrestato proprio per l’