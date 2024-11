Il Thuram innamorato | Liverpool in pressing ma lui vuole solo l’Inter

Leggi su Ilnerazzurro.it

Voluto e corteggiato a lungo, un infortunio lo ha dapprima allontanato dalla Milano nerazzurra, ma la voglia di Inter ha prevalso quando il Milan ha bussato alla sua porta: si tratta di Marcus.Figlio d’arte, il Tikus si è preso la Beneamata in una stagione, aiutando il suo compagno di reparto Lautaro Martinez a conquistare il titolo di capocannoniere e a vincere lo Scudetto della seconda stella. Alla sua seconda annata in nerazzurro, però, sta già destando gli interessi delle grandi squadre d’Europa: ma le dichiarazioni dopo Italia-Francia, sono messaggi d’amore alla sua squadra.: “San Siro è casa mia”Italia-Francia, terminata 1 a 3 per les Bleus di Deschamps, è stata anche la partita tra qualche interista: da una parte, per gli Azzurri di Luciano Spalletti, ci sono Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Davide Frattesi e Nicolò Barella; dall’altra, per i transalpini, in campo sono scesi Benjamin Pavard (subentrando dalla panchina) e proprio Marcus