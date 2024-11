Quotidiano.net - Il sì di Biden ai missili a lungo raggio. Mosca minaccia: "Risponderemo". Poi la strage dei civili a Odessa

Quotidiano.net

Ottaviani Non si è fatta attendere la reazione diall’autorizzazione del presidente americano, Joeall’Ucraina, di utilizzare iAtacms su determinati obiettivi in territorio russo, limitati alla regione di Kursk. Un’ipotesi avanzata anche dall’Alto Commissario per la politica estera Ue, Josep Borell e con la Francia che sarebbe già pronta a consentire l’uso i suoiScalp. "Vladimir Putin non è pronto a negoziare ma vuole l’escalation per raggiungere i suoi obiettivi, che sono conquistare e soggiogare l’Ucraina – ha spiegato Borrell –. È tempo per l’Ue di assumersi le sue responsabilità strategiche e rafforzare il sostegno all’Ucraina. Oggi dico: la storia ci giudicherà quando dovevamo prendere decisione chiave". Ma fra il dire e il fare, c’è di mezzo il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, che ieri è ritornato a ribadire il sostegno di Roma all’Ucraina, sottolineando nello stesso tempo che la posizione sull’utilizzo diin territorio russo ‘non cambia’ e auspicando la convocazione di una conferenza di pace alla quale partecipino anche Cina (tornata in pressing per "una soluzione politica del conflitto"), India e Brasile per favorire la pace.