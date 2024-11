Iodonna.it - Il marchio svizzero nato nel 2010 ha conquistato in fretta il settore sportswear. Merito di un prodotto all'avanguardia, promosso da Federer e Zendaya

Davide e Golia. Quando si analizza l’industria della moda si ricorre spesso alla metafora biblica per spiegare l’eterna contrapposizione tra grandi gruppi e realtà indipendenti o emergenti. Si vuole così evidenziare l’enorme sfida che si trovano ad affrontare i brand più piccoli, allo scopo di emergere e rimanere a galla in un mercato già saturo. Neldello, tuttavia, unche molti definirebbero un underdog sta velocemente conquistando il timone della nave. A partire da un paio di scarpe On. Eleganza in sneakers: cinque outfit ricercati da copiare X Il brandfondato nel, infatti, si è rapidamente fatto largo in un universo a lungo domida giganti come Nike o Adidas.