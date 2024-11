Bubinoblog - IL GATTOPARDO: LA SERIE PERFETTA RAI FINISCE SU NETFLIX. TRAILER E PAROLE TINNY ANDREATTA

Leggi su Bubinoblog

Ilpareva essere una delleevento di Rai1 e invece il progetto se lo è preso, già direttrice di Rai Fiction e ora dirigente.Il romanzo celeberrimo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, già trasposto per il cinema nel capolavoro di Luchino Visconti, rivivrà con Kim Rossi Stuart nei panni di Don Fabrizio, Saul Nanni in quelli di Tancredi, Deva Cassel come Angelica e Benedetta Porcaroli come Concetta.C’è tutto questo nell’anticipazione de Il, laprodotta e girata in Italia che nel 2025 arriva su. “Quando ho iniziato la mia avventura a, Ilè stato il primo progetto che ho voluto produrre per la sua portata e ambizione”, così.I sei episodi sono scritti da Richard Warlow e Benji Walters e diretti da Tom Shankland, Giuseppe Capotondi e Laura Luchetti.