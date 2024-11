Donnapop.it - Il dramma di Cesara Buonamici: ha denunciato il fratello Cesare per stalking e molestie, i fatti

Leggi su Donnapop.it

è un volto noto del piccolo schermo e nelle ultime ore non si parla d’altro che della sua denuncia nei confronti del: cosa è successo?La giornalista di Canale 5 – esasperata – ha dovuto agire ai danni di suo, attualmente rinviato a giudizio dal giudice del Tribunale di Firenze, Agnese Di Girolamo. Il processo nei confronti diinizierà nell’ottobre del 2025.hailperTutto è cominciato quattro anni fa, quandoe suohanno avuto delle discussioni in merito a una proprietà cointestata sulle colline fiorentine. L’opinionista del Grande– tramite l’avvocatessa Elisa Baldocci – ha fatto partire una denuncia per contestare alcunidavvero sgradevoli accaduti proprio in famiglia.