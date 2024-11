Ilgiorno.it - Il Certosa District (da mangiare). Da Crosta a Lafa, Abba e A’mmare

Definirlo una piccola Food Valley in versione meneghina sarebbe francamente eccessivo. Ma è una vera e propria community della ristorazione quella che sta accendendo i riflettori sul nuovo e vibrante, nella periferia nord-ovest della città compressa tra le vie Varesina e Palizzi. Ed è un connotazione ovviamente voluta e prevista dall’ambizioso progetto di rigenerazione urbana promosso dalla società RealStep che a Milano si era già fatta notare per la trasformazione della zona Tortona e che adesso punta a ridare vita a questa grossa fetta di metropoli ospitando multinazionali e startup, aree verdi per il leisure, un voluminoso hub artigianale e, appunto, un distretto a forte vocazione gourmet. Lo dicono le insegne che stanno già ritagliandosi una clientela fidelizzata. E lo confermano i tanti locali che si apprestano ad aprire i battenti, peraltro proponendo un’ offerta di food&beverage sorprendente e che non a caso ha già attirato l’attenzione delle maggiori pubblicazioni di settore.