Gaeta.it - Identificati e denunciati gli autori di diffamazione contro Matilde Celentano, sindaco di Latina

Facebook WhatsAppTwitter La recente ondata di attacchi diffamatoridi, ha portato la Polizia di Stato a intervenire direttamente, identificando e denunciando glidi insulti ritenuti gravi e pericolosi. L’episodio, che ha scosso la comunità locale, mette in luce i problemi attuali legati alla libertà di espressione e allaonline.L’evento scatenante della polemicaIl 14 ottobre, la redazione del quotidiano locale “Oggi” ha pubblicato un video intervista con, in seguito alla sua partecipazione a un evento pubblico. Quest’intervista è stata il pretesto per una serie di commenti offensivi che, invece di dibattere le questioni politiche, hanno preso di mira l’aspetto fisico del, scatenando un caso di body shaming.