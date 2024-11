Ho visto Giulio Regeni sfinito dalla tortura

Leggi su Dayitalianews.com

era ammanettato con le mani dietro la schiena, con gli occhi bendati. L’ho riche usciva dall’interrogatorio,. Era tra due carcerieri che lo portavano a spalla. Lo stavano riportando alle celle”. E’ quel che rivela un cittadino palestinese che è stato nello stesso carcere egiziano dove è stato detenuto il ricercatore italiano.Le affermazioni si ascoltano nel video del documentario in onda su Al Jazeera, che è stato fatto vedere oggi nel’aula dove è in corso il processo a carico di quattro 007 del Cairo per la morte dell’umanista.“Ricordo una telefonata di mia madre, mi disse Hanno fatto tanto male a. La parolaperò l’ho sentita per la prima volta al telegiornale.era un ragazzo normalissimo, gli piaceva divertirsi era un esempio per me, il fratellone che dava consigli”, ha poi raccontato Irene, la sorella del ricercatore ucciso in Egitto nel 2016, sentita come testimone nel processo.