Gelateria LatteNeve – Milano

Via Vigevano, 27 – 20144Tel. 02/39811258Sito Internet:Tipologia:Prezzi: coni e coppette 3,20/6€, gelato 28€/kgChiusura: maiOFFERTASi conferma un valido indirizzo in cui gustare un ottimo gelato, anche vegano, questache è situata su Via Vigevano, a due passi da Porta Genova e dalla Darsena. I gusti sono moderatamente creativi e i sorbetti seguono la stagionalità delle materie prime, il gelato ha una buona palatabilità e giusto grado di dolcezza, come confermato dai 4 assaggi da noi effettuati: cioccolato gianduia fondente, dal gusto pieno e deciso, crema di noci di Sorrento e fichi della Sicilia, cioccolato azteco Ecuador 66% aromatizzato alla cannella e peperoncino, equilibrato nella speziatura e nella piccantezza, e il particolare “grigio” a base di sesamo nero e arachide salata, anch’esso ben bilanciato tra dolcezza e sapidità.