Forlì Cinciarini gioca la carta dell’ottimismo | Bella partita con Cantù guardiamo avanti

Parola al capitano. Danielefa il punto in casa Unieuro dopo 12 partite e mostra fiducia: "Perché questo è un campionato fatto di tante battaglie, ma l’importante alla fine è vincere la guerra".come giudica la sconfitta contro? "Nonostante il ko abbiamoto una, a maggior ragione se consideriamo chi avevamo di fronte: la squadra più attrezzata e più forte del campionato anche se senza uno straniero. Alla fine eravamo delusi, però l’abbiamo persa per episodi senza mai arrenderci. Non ci sta invece perdere come abbiamo fatto a Udine". Domenica dove l’avete persa? "Nei dettagliè stata meglio di noi. Due-tre bombe messe un metro dietro la linea dell’arco, qualche errore nostro, un po’ di mancanza di lucidità in certi momenti, qualche ingenuità.