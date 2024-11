Tpi.it - Filippo De André parla del papà Cristiano: “Con lui non ho rapporti, ma gli preparerei il suo piatto preferito”

Dedel: “Con lui non ho”Figlio e nipote d’arte,Deha trovato la sua forma d’espressione non nella musica come ile il nonno ma bensì nella cucina.Intervistato dal Corriere della Sera, lo chef ripercorre la sua vita: “La musica è parte della mia vita, così come la pittura, la scultura, la recitazione. In particolare il teatro. La cucina per me è una forma di teatro: mi permette di raccontarmi senza filtri”.“Ho cominciato a fare il barman a 18 anni quando mia sorella Fabrizia mi regalò un corso di bartender alla Flair Academy di Milano – ha rivelato – Mi piaceva combinare gli ingredienti tra loro. Proprio quella sperimentazione mi portò, pian piano, a provare curiosità per la cucina professionale. Mi ci accostai con timore reverenziale: mi intimidiva.