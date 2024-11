.com - Emilia Pérez, trailer e poster del film di Jacques Audiard che ha trionfato a Cannes

deldiche haall’ultimo Festival di: nel cast Adriana Paz, Zoe Saldaña, Selena Gomez e Karla Sofía GasconVincitore del Premio della giuria e del Premio per la miglior interpretazione femminile all’intero cast all’ultimo Festival di, nominato agli EFA per la Miglior Regia, per la Miglior interpretazione femminile a Karla Sofía Gascón, per la Miglior Sceneggiatura e come Migliore designato francese per la corsa all’Oscar, arriva nelle sale dal 9 gennaio distribuito da Lucky Reddi.Da musical adi narcotrafficanti, da storia di transizione a commedia d’amore, tutto cambia e tutto rinasce nel racconto di, sulle note delle musiche di Camille e Clément Ducol. Unsorprendente e oltre i confini di ogni genere cinematografico con un cast eccezionale, da Edgar Ramirez a Mark Ivanir, alle attrici vincitrici del premio per la miglior interpretazione femminile al Festival di, Adriana Paz, Zoe Saldaña, Selena Gomez e Karla Sofía Gascon, la prima donna transgender a ricevere il premio.