Economia | pronto il modello per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno

Leggi su Ildenaro.it

Approvato, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, ilper accedere al credito d’imposta riconosciuto per gliper il– Zes unica a favore delle imprese operantiproduzione di prodotti agricoli e nel settore forestale e delle micro e Pmi attivepesca e nell’acquacoltura. La finestra per comunicare gliagevolabili, effettuata dal 16 maggio al 15 novembre 2024, si aprirà domani, 20 novembre, per poi chiudersi il 17 gennaio 2025. Il provvedimento definisce contenuto e modalità di trasmissione della comunicazione, necessaria per accedere al contributo. II credito d’imposta è riservato alle imprese attive nel settore della produzione di prodotti agricoli e in quello forestale e alle micro, piccole e medie imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura che fra il 16 maggio e il 15 novembre 2024 hanno effettuatoin beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive situate nelle zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania , Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e nelle zone assistite della regione Abruzzo.