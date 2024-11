Scuolalink.it - Docente precario assunto di ruolo a 63 anni: una storia di passione e perseveranza

Ladi undi Trieste, finalmenteinall’età di 63, rappresenta un caso emblematico della precarietà nel mondo dell’insegnamento. Dopodi sacrifici e dedizione, il traguardo arriva a pochidalla pensione, ma segna comunque una vittoria personale e professionale. Dal settore agroalimentare all’insegnamento: un cambio radicale Il, ex manager nel settore agroalimentare, ha deciso nel 2015 di abbandonare la carriera manageriale per dedicarsi all’insegnamento. Spinto dallaper la formazione, ha iniziato a lavorare come supplente in diverse scuole, prima a Rimini e poi stabilmente nella provincia di Gorizia. Nonostante glitrascorsi tra aule e studenti, il sogno di una posizione stabile sembrava sempre sfuggire. Nel corso della sua carriera, ha affrontato due concorsi per ila tempo indeterminato, ma i risultati non sono stati favorevoli.