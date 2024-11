Iodonna.it - Cosa tramandare a un’ipotetica erede della sapienza femminile delle nonne?

Barbara Stefanelli (foto di Carlo Furgeri Gilbert).Le miesapevano fare tantissime cose. Il bouquetloro eredita? racchiudeva – e schiudeva per noi nipoti, nuove generazioni, quando non eravamo distratte – la capacita? di tirare su 5 o 6 figli in sequenza ravvicinata, un pollice verdissimo dal giardino alle piante di casa, un’abilita? sartoriale da professioniste, un’agenda di ricette mai scritte e scandite dai q.b.Quanto basta era la risposta a ogni domanda. Quanta acqua alle rose. Quante uova nell’impasto. Quanto filo per cucire un orlo senza doverlo rinfilare a meta? giro (a proposito: fingevano di non vederci piu? bene, di aver bisogno di aiuto per centrare la cruna dell’ago, ma poi ridevano beate dei nostri tentativi a perdere). La loro guida era l’esperienza, sapevano come si comincia e come si finisce, calcolavano a memoria il tempo e gli ingredienti.