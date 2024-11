Ilrestodelcarlino.it - Contro il gioco d’azzardo c’è la scrittura creativa

Laboratori die un reading teatrale per creare nuove relazioni, offrire stimoli intellettuali e prevenire la dipendenza dae dalle nuove tecnologie. È quanto si propone il progetto ‘Tra le righe’ del Teatro Giovani Teatro Pirata, nell’ambito del Piano regionale integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio dapatologico e da nuove tecnologie e social network. Progetto in collaborazione tra Comune di Falconara, Cooss Marche e Ast Ancona. Tre gli appuntamenti, il 25 novembre e il 3 dicembre dalle 16 alle 19 i partecipanti potranno incontrarsi in biblioteca, nei locali di piazza Mazzini, per dare sfogo alla creatività e scrivere insieme nuove storie, ispirandosi a grandi classici della letteratura. A guidarli sarà la formatrice e attrice Lucia Palozzi del Teatro Giovane Teatro Pirata, che metterà a disposizione le sue competenze e la sua esperienza.