Condanna a tre anni per l’ex prefetta di Cosenza, accuse di corruzione

Facebook WhatsAppTwitterdi, Paola Galeone, è statata a tredi reclusione e all’interdizione perpetua dai pubblici uffici per istigazione alla. Il tribunale ha assolto Galeone dal reato di rivelazione di segreti d’ufficio. La sentenza ha suscitato grande attenzione, dato il contesto in cui si è sviluppata la vicenda, che coinvolge anche un’imprenditrice locale e presunti tentativi di.I dettagli del casoLadi Paola Galeone è il risultato di un’indagine che ha rivelato una richiesta di “mazzetta” all’imprenditrice Cinzia Falcone, presidente dell’associazione “Animed”. Secondo quanto emerso, Galeone avrebbe richiesto un pagamento fittizio di 1.200 euro tramite l’emissione di una fattura falsa. Questa somma, destinata a far parte del fondo di rappresentanza della Prefettura, sarebbe stata richiesta durante un incontro avvenuto nell’ufficio dellaa dicembre del 2019, in concomitanza con un convegno.