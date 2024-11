Cavi tagliati nel Mar Baltico il ministro della Difesa tedesco tuona | È sabotaggio un’azione ibrida

Leggi su Open.online

Tra il 17 e il 18 novembre nel Marduedi comunicazione in fibra ottica sono stati danneggiati. Le cause delle interruzioni sono ancora ignote, ma le autorità di diversi Paesi europei stanno indagando. Secondo quanto è stato ricostruito finora, a esser stati recisi a più di 1.200 metri di profondità sono un cavo che collega la Finlandia con la Germania e un altro che corre tra la Lituania e la Svezia. Per ilBoris Pistorius si tratta di «un sabotaggio».I«È assolutamente fondamentale che venga chiarito perché attualmente abbiamo duenel Marche non funzionano», ha dichiarato all’emittente SVT ilCarl-Oskar Bohlin. La notizia dei duenegli ultimi giorni sta scuotendo i governi europei che temono il ripetersi di un caso simile all’esplosioni che hanno coinvolto i gasdotti Nord Stream nel 2022.