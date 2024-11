Case Green il governo prova a evitare lo scontro con l’Ue | la maggioranza chiede di togliere gli incentivi per le caldaie a gas

Leggi su Open.online

Ilitaliano cerca dilocon l’Unione europea sulla direttiva. Il disegno di legge di bilancio per il 2025, redatto daldi Giorgia Meloni e ora al vaglio del parlamento, aveva mandato in agitazione le aziende che si occupano die sistemi di riscaldamento. Il motivo? Nella bozza preparata dal ministro Giancarlo Giorgetti non c’è traccia del tanto annunciato riordino dei bonus edilizi. Anzi, ilprevede di continuare a incentivare i sistemi di riscaldamento alimentati a combustibili fossili anche il prossimo anno. C’è solo un problema: questa proroga è in aperto contrasto con quanto prevede la direttiva europea sull’efficientamento energetico degli edifici, che impone agli Stati membri di eliminare ogni incentivo allea gas entro il 1° gennaio 2025.