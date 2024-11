Ilgiorno.it - Arte, teatro e costumi: una serata per rendere omaggio al pittore Matteo Laganà

Milano, 19 novembre 2024 – Unadedicata all’incanto della tradizione meneghina, nella settimana in cui cadono ricorrenze milanesi doc come Sant’Ambrogio e la Prima della Scala. La manifestazione, un tributo alche ha fatto di Milano e della sua storia cifra principale della sua opera, è in programma mercoledì 4 dicembre (inizio alle 18.30) nell’atelier della stilista Jenny Monteiro di corso San Gottardo 18. Fra i pcipanti, oltre a Monteiro, anche Mario Brancato della Compagnia della moda e del costume. Brancato ricorderà la figura di mamma Eufemia, sfollata a Varese e proprietaria di una sartoria milanese importante che ha collaborato con il Piccoloe ilalla Scala, confezionando negli anni ben 180solo per Carla Fracci. L’occasione sarà importante per dare spazio ai ricordi, come quelli di Jenny che esprime con entusiasmo la gioia e la passione nel collaborare alla realizzazione dispettacolari come per Il Lago dei Cigni, Madame Butterfly, La Traviata.