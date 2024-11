Anteprima24.it - Arbitro aggredito, il presidente del Durazzano invita la Grimaldi alla giornata contro la violenza sulle donne

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma deldelinviata aldel Comitato Regionale Arbitri Stefano Pagano, aldella sezione di Ercolano Giuseppe De Luca e aldella Lnd Campania Carmine Zigarelli in merito ai fatti della sfida tra Virtus Monteforte e.Il sottoscritto Stefan Ionut Di Nuzzo, in qualità die quindi legale rappresentante dell’ASDCalcio, così come in epigrafe individuata, con la presente rivolge la sua solidarietàdirettrice di gara che nelladel 16/11/2024 è stata involontariamente spinta a terra a margine della gara valida per il Campionato di Prima Categoria di Calcio a 11 Regionale, tra la Virtus Monteforte Irpino e l’AsdCalcio. Gara Svolta sul campo di Altavilla Irpina.