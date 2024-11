Cityrumors.it - Arbitri italiani nel mirino: evasione sui compensi UEFA, coinvolti anche Rocchi e Orsato. Cosa rischiano

Leggi su Cityrumors.it

Il quotidiano La Repubblica fa i conti in tasca aglifiscale sui.Fischietti strozzati in gola. La Repubblica fa luce sui conti deglinell’ultimo periodo, precisamente dal 2018 al 2022. I rilevamenti sembrano essere tutt’altro che rassicuranti. Maglia nera per glidello Stivale a fronte di una cospicuafiscale suinell’arco di 1460 giorni.al centro di un’inchiesta perfiscale – Cityrumnors.it –4 anni di mancate dichiarazioni al Fisco rispetto alle partite giocate all’estero: una vera e propria inchiesta partita nel 2023 quando la Guardia di Finanza presenta un esposto sul tema. Atto formale in cui si sostiene che 50internazionali, compresi assistenti e collaboratori, non avevano versato al Fisco importanti somme di denaro.