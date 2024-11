Gaeta.it - Approvato il nuovo sistema antincendio per la pineta di Fregene: un passo verso la sicurezza ambientale

Facebook WhatsAppTwitter Il Consiglio Comunale di Fiumicino ha adottato una decisione cruciale per ladelladi, approvando all’unanimità una variazione di bilancio che finanzierà l’implementazione di un. Questa iniziativa è motivata dalla necessità di salvaguardare un’area naturale ricca di biodiversità e patrimonio culturale, a fronte di rischi sempre più evidenti collegati ai fenomeni climatici.Il contributo della città metropolitana di Roma CapitaleIl progetto presenta una nota positiva: il finanziamento proviene da un contributo CIPE , dimostrando un impegno presente a livello metropolitano per la protezione del territorio. Con la recente approvazione della proposta n. 257, il bilancio di previsione per il triennio 2024/2026 ha acquisito risorse preziose.